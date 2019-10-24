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Oğuzhan Özyakup'a tribünlerden tepki

Beşiktaş’ta Braga karşısında beklenen performansın altında kalan ve Portekiz ekibinin attığı golde hatalı pas veren Oğuzhan’a oyundan çıkarken taraftarlar tepki gösterdi.

Beşiktaş'ta Braga karşısında beklenen performansın altında kalan ve Portekiz ekibinin attığı golde hatalı pas veren Oğuzhan'a oyundan çıkarken taraftarlar tepki gösterdi.


UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'yı konuk eden Beşiktaş'ta performansı beklenenin altında kalan Oğuzhan Özyakup'a siyah-beyazlı tribünler tepki gösterdi. Portekiz ekibinin 38. dakikada bulduğu golde verdiği hatalı pasla konuk ekibin pozisyon yakalamasına sebep veren ve 61 dakika boyunca bekleneni veremeyen Oğuzhan Özyakup, yerini genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. Siyah-beyazlı tribünler oyundan çıkan Oğuzhan'ı protesto ederken genç Kartal'ı ise alkışladı.

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