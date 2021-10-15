Oğuzhan Özyakup'tan 3. dalya!

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Başakşehir karşısında ilk 11’de sahaya çıkarak Beşiktaş forması altında 300.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak Beşiktaş forması altında 300. karşılaşmasında boy gösterdi.
Beşiktaş'ın 2012-2013 sezonu öncesinde Arsenal'dan kadrosuna kattığı Oğuzhan Özyakup, siyah-beyazlı forma altında 3. kez dalya dedi. Bugüne kadar Beşiktaş forması altında 299 maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 35 gol atıp 61 de asist yapan Oğuzhan, Başakşehir maçıyla birlikte siyah-beyazlı formayı 300. kez giydi. Takımdaki 10. sezonunu yaşayan tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'la birlikte 3 kez de şampiyonluk elde etti. Oğuzhan, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak yarım sezonluğuna Feyenoord'a transfer olmuştu.