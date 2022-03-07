İhlas Haber Ajansı

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Okaka 10. golünü Beşiktaş'a attı

Medipol Başakşehir’in tecrübeli santrforu Stefano Okaka, turuncu-lacivertli forma altında 10.

Medipol Başakşehir'in tecrübeli santrforu Stefano Okaka, turuncu-lacivertli forma altında 10. golünü Beşiktaş ağlarına attı. Okaka ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Beşiktaş filelerini de sarsmayı başardı.


Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir, deplasmanda Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertlilerin gollerini 35. dakikada Trezeguet ve 45. dakikada Okaka kaydetti. Stefano Okaka, böylelikle turuncu-lacivertli formayla 24. maçında 10. golüne imza atmış oldu.


32 yaşındaki futbolcu, daha önce Rizespsor (3), Beşiktaş (2), Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor, Hatayspor ve Galatasaray'a karşı gol sevinci yaşamıştı.

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