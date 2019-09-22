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Okan Buruk, Beşiktaş'a karşı ilk peşinde

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, yarın Beşiktaş ile oynayacakları maçı kazanarak teknik direktörlük kariyerinde siyah-beyazlılara karşı ligdeki ilk 3 puanını almak istiyor.


Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak olan mücadelede hakem Suat Arslanboğa düdük çalacak.


Geçtiğimiz hafta sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalan ve ilk dört haftada sadece bir galibiyet alabilen turuncu-lacivertliler, hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında İtalyan ekibi Roma'ya 4-0 kaybetmişti. Başakşehir, siyah-beyazlılara karşı kazanarak hem kötü gidişatı durdurmak hem de yükselişe geçmek istiyor.



Okan Buruk ilk peşinde


Turuncu-lacivertli takımın deneyimli çalıştırıcısı Okan Buruk, yarınki müsabakada alacağı galibiyetle kariyerinde bir ilki de yaşamak istiyor. Buruk, Süper Lig'de 5 farklı takımın başında Beşiktaş ile oynadığı hiçbir maçta sahadan üç puanla ayrılamadı. 45 yaşındaki teknik adam, bu karşılaşmalarda 2 beraberlik, 7 de mağlubiyet aldı.


Aynı zamanda Okan Buruk'un teknik direktörlük kariyerinde en fazla gol yediği rakibi de 23 golle Beşiktaş.


Okan Buruk'un bugüne kadar Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlar ve aldığı sonuçlar şöyle:



Ç.Rizespor: 2 - Beşiktaş: 7


Beşiktaş: 4 - Ç.Rizespor: 1


Akhisarspor: 0 - Beşiktaş: 3


Beşiktaş: 0 - Akhisarspor: 0


Beşiktaş: 2 - Sivasspor: 0


Beşiktaş: 1 - Gaziantepspor: 1


Gaziantepspor: 0 - Beşiktaş: 1


Elazığspor: 0 - Beşiktaş: 1


Beşiktaş: 4 - Elazığspor: 1

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