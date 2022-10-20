Okan Buruk: "Bu oyunumuzu pazar gününe de taşıyacağız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kastamonuspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son haftadaki kötü oyunumuz, bize yakışmayan hem oyun hem mücadele hem istek bizim için kabul edilebilecek bir şey değil. Oyuncularıma da bunu bildirdim. Onlar da bugün gördüğünüz gibi olumlu tepki verdi. Bunu pazar gününe de taşıyacağız. Pazar da aynı tepkiyi vereceğiz" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Galatasaray evinde GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 7-0'lık skorla galip ayrıldı ve bir üste tura adını yazdırdı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bizim için sezon başından beri geniş kadro ile birlikte antrenman yapmak ve maç oynamak kadro yapmak zorlaşıyor. Bir kulvara daha ihtiyacımız olduğunu söylüyorduk. Takımın geçen sene geçirdiği çok kötü sonun ardından 13. bitirdiği için bu turdan başladık. Bizim için maç oynama şansı oldu. Maçın başından oyuncularımızın istekli, rakibe uyguladıkları baskı ve performanslarının yüzde yüz vermelerini istedik. Herkes yüzde yüzünü verdi. Seyircimiz her zaman gibi muhteşemdi. Çok gollü bir galibiyet oldu. Rakibimiz maçın başında iyi başladı. Golden sonra onların oyun düzenleri bozuldu. Çok temiz bir maç oldu. Teknik adamlarını ve oyuncularını kutlamak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ederim. Skor olarak seyircilerimizi mutlu ettiler" diye konuştu.

"Bunu pazar gününe de taşıyacağız"

İstikrardan yana olduklarını belirten Buruk, "Tek kulvardan gidiyorduk. Türkiye Kupası başladı. Hem yarışıyoruz hem de yeni oyuncuları içeriye katmaya çalışıyoruz. Çok geç kadromuz tamamlandı. Yeni bir takımız. Geçen seneden çok az oyuncu kaldı. Hocanın denemeleri oluyor. Kaliteli oyuncu sayımız çok fazla. Türk kuralı var. Herkes bir arada oynayamıyor. Burada değişiklik oluyor. 3 maçı arka arkaya kazandık. Tek bir mağlubiyetle hepimizin kafasındaki soru işaretlerini ortaya çıkardı. Herkesin bir 11'i var. Galatasaray bu senenin en iddialı takımlarından biri. İddialı takımı karıştırmak için birçok değişik şeyler yapıldığını kaybettiğimizde bunların ortaya çıktığını görüyoruz. Beklediğimiz şeyler aslında. Sezon başında da bunu bekliyorduk. Son haftadaki kötü oyunumuz, bize yakışmayan hem oyun hem mücadele hem istek bizim için kabul edilebilecek bir şey değil. Oyuncularıma da bunu bildirdim. Onlar da bugün gördüğünüz gibi olumlu tepki verdi. Bunu pazar gününe de taşıyacağız. Pazar da aynı tepkiyi vereceğiz. Arayışlarımız tabii olacak, kadromuzda içerisinde. Çok geniş bir kadromuz var. Güzel bir zorluk. Ligin devamında bunu avantaj olarak kullanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"4-4-4 düşünebileceğimiz bir sistem"

Kastamonuspor karşısında 4-4-2 formatında oynamasının hatırlatılması üzerine Okan Buruk, “Benim daha önce de kullandığım bir sistem. Bunu doğru oynadığınızda, iştahlı oynadığını, doğru oyuncularla oynadığınızda başarılı olan bir sistem. Giresun maçında 45 dakikalık bir süreçte denemiştik. Geçen hafta son bölümde denemiştik. Bundan önceki maçlarda sonucu alamadık. Bugün sonucu aldık. Düşünebileceğimiz bir sistem. Önemli olan takım halinde baskı yapmak. Takım halinde önde baskıyı doğru yapmak. Kullanabileceğimiz sistemlerden biri olarak elimizde duruyor" dedi.

Teknik heyete katılan Moritz Volz için ise Buruk, "Moritz ile yaklaşık 3-4 hafta önce milli maça arasında görüştük. Kulübümüz onunla olan görüşmesi devam ediyordu. A takım açından bakmamak gerekiyor. Birçok genç oyuncumuz var. Genel olarak bakmamız gerekiyor. Bizle beraber yer alacak, kulübün diğer departmanlarına da destek olacak. Sadece saha içindeki yardımcı ekibimizden biri olmayacak. Kulübün diğer departmanlarında da bize destek olacak. 29 futbolcu, 4 kaleci ile antrenmana çıkıyorum. 6 tane altyapıdan oyuncu var. Onları bizle beraber antrenman görmesi, aynı çalışmayı yapması çok önemli. Bugün de sahada yer aldılar. Bu benim için önemli. Ben oradan geldim. Genç oyuncularımızın bizle beraber olmasını istiyoruz. Galatasaray'ın geleceği için hazırlamaya çalışıyoruz. Moritz eğitim anlamında iyi bir isim" diyerek sözlerini tamamladı.

Basın toplantısının ardından bugün doğum günü olan Okan Buruk için basın mensupları pasta hediye etti.