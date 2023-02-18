Okan Buruk: "Hepimiz bir olduğumuzda neler yapabileceğimizi ortaya koyuyoruz"

Futbolculuk döneminde giydiği Galatasaray ile Inter formalarını depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bütün ülke olarak yardım kampanyalarına destekler verildiği belirterek, "Hepimiz bir olduğumuzda neler yapabileceğimizi ortaya koyuyoruz. İnşallah uzun vadede deprem bölgesine desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde giydiği Galatasaray ile Inter formalarını depremzedelere yardım için düzenlenecek açık artırmaya bağışladı. Konuyla ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulunan Buruk, yardımlar için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını belirterek, "Kulübümüzün de düzenlediği birçok organizasyon var. Gerçekten bütün kulüplerimiz bu manada büyük bir fedakarlık gösteriyorlar. Kulübümüzün düzenleyeceği bir de müzayede var. Benim için önemli olan özellikle 95-96 sezonu Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Stadı'nda kazandığımız maçta giydiğim formamı buraya bağışlamak istedim. Onun yanında 2002-2003 senesinde Inter'deki formamı bağışlamak istedim. Uzun vadede buna çok ihtiyaç var. Kısa vadede hepimiz bir şeyler yapıyoruz ama bunu belki 1 sene, 2 sene boyunca da sürdürmemiz gerekiyor. Kulübümüzün bu anlamdaki desteği sürüyor. Biz de bireysel olarak bu desteğin içerisinde olmaya çalışıyoruz. Bütün ülke olarak bu kampanyada hepimiz yer alıyoruz. Gerçekten ne kadar birlik, beraberlik içerisinde olduğumuzu, ne kadar birbirimize sarıldığımızı, değer verdiğimizi bir kez daha gördük. Bunu Türkiye'deki bütün kulüpler birleşerek de gösteriyor. Bu da futbolun aslında bir yandan birleştirici gücünü tekrar ortaya koydu ve hepimiz bir olduğumuzda neler yapabileceğimizi ortaya koyuyoruz. İnşallah uzun vadede deprem bölgesine desteğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.