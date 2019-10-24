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Okan Buruk, ilk Avrupa'da galibiyetini aldı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Wolfsberger galibiyetiyle teknik adam olarak Avrupa’daki ilk galibiyetini aldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Wolfsberger galibiyetiyle teknik adam olarak Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı.


UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında sahasında karşılaştığı Wolfsberger'i 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk bir ilki yaşadı. Teknik adam olarak Avrupa kupalarında bu sezon ilk kez mücadele eden Buruk, Wolfsberger maçıyla birlikte ilk kez Avrupa'da galibiyet sevinci yaşadı.


Okan Buruk'un öğrencileri bundan önce oynadığı 2 UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi, 2 de Avrupa Ligi grup müsabakasında 3 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etmişti.

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