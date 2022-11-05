Okan Buruk ilk derbisinde kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk da bir ilki yaşadı. Buruk, antrenörlük kariyerinde ilk derbisini siyah-beyazlılar ile oynadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Okan Buruk, 90 dakikanın sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Buruk, futbolculuk kariyerinde iki takımda da forma giymişti.