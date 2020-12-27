Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan izliyor

Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin başarılı teknik direktörü Okan Buruk ise bu zorlu maçı locadan takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'in, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği mücadelenin 71. dakikasında kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderilen Buruk'un yerine Paşa'ya karşı yedek kulübesinde ise Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu yer alıyor.