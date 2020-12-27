İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan izliyor

Fenerbahçe mücadelesinde kırmızı kart gören Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçını locadan takip ediyor.


Süper Lig'in 15. haftasında Başakşehir, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerin başarılı teknik direktörü Okan Buruk ise bu zorlu maçı locadan takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir'in, deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 yenildiği mücadelenin 71. dakikasında kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderilen Buruk'un yerine Paşa'ya karşı yedek kulübesinde ise Yardımcı Antrenör İrfan Saraloğlu yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.