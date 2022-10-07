Okan Buruk: "Tek hedefimiz var, şampiyon olmak"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon tek hedeflerinin Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olmak olduğunu söyledi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında oynayacakları Kayserispor maçı için yaptıkları antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Geride kalan haftaları değerlendiren Buruk, "Son 5 yılın en yüksek puanı. Yeni bir takım. Gelişimde olan bir takım. En zorlu fikstürü oynamış bir takım. 5 zor deplasman oynadık. Bütün maçlar kazanacak şekilde geçti. Bizim bu sezon yaptığımız tek hata içi sahada kaybettiğimiz Giresunspor karşılaşması. Kendimizde eksik olarak sonlandırma görebiliriz. Bu da net bir şekilde gol sayımızda ortaya çıkıyor. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Sonlandırma büyük bir problem yaşıyoruz. Bunu değiştirmeye çalışacağız. Bunun ilgili bu hata çalışmalar yapıyoruz. Genel olarak baktığımızda iyi yoldayız. Bu sene Galatasaray taraftarı büyük bir heyecan yaşıyor. Bunu yaşatan bir takım var. Bunu sürdürecek olan bir takım. Mutlu ve heyecanlı Galatasaray taraftarı var. Biz ilk gün hedefimiz şampiyonluk dedik. Bugün de tek hedefimiz var, şampiyon olmak" diye konuştu.

"Biz gol atmak için oynuyoruz"

Eleştirileri normal karşıladğını da vurgulayan Okan Buruk, "Çok yüksek gol sayılarına ulaşmadığımızı biliyoruz ama geçen senenin aksine az gol yiyen bir Galatasaray takımı var. Bu da bakmak gerekiyor. Biz gol atmak için oynuyoruz. Dominant bir oyun oynuyoruz. Bu, istatistiklerde ortaya çıkıyor. Daha tam kadro olmadık. Icardi daha süre almadı. Mata sadece bir resmi maçta oynadı. Yusuf Demir, Rashica daha az süre aldı. Ross da süre aldı. Kadromuzu yüzde yüz oluşturmadan iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. 3 Türk kuralı olduğu için hiçbir zaman bütün oyuncuları bir arada oynatma şansımız olmayacak. Bu haftayı boş geçiyoruz, hazırlık maçı yapacağımız takım da yok. O yüzden yarın kendi aramızda yarın hazırlık karşılaşması oynayacağız. Gelen oyuncularımızı değerlendireceğiz. Farklı mevkiler, farklı oyun anlayışı denemelerimiz olacak. Bir hafta böyle bir boşluğumuz var. Bu da bize katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Icardi'nin keyfi ve neşesi iyi"

Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile ilgili bir sorun olmadığını ifade eden Okan Buruk, "Icardi'nin sorunu yok. Tüm arkadaşlarıyla birlikte antrenmana başladı. Keyfi ve neşesi iyi. Bize iyi katkı verecek. İyi bir karakter. Takım içinde hem arkadaşlarıyla hem teknik ekiple iyi iletişim kurabilen, sorunsuz bir oyuncu. Küçük bir ağrısı olduğu ve zor bir hafta geçirdiği için geçen haftaki maçta onu değerlendirmedik. Üç günlük izinde ülkesine gitti ve takımla birlikte geri döndü. İyi çalışıyor" cümlelerine yer verdi.

"Kimin mutlu olduğunu merak ediyorum"

8+3 kuralıyla ilgili çok fazla konuşan kişi görmediğini de sözlerine ekleyen sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Böyle bir kural çıkartıldı. Yanlış olduğunu hepimiz açık ve net bir şekilde görüyoruz. Seyirci bundan mutsuz, medya ve hocalar mutsuz. Kimin mutlu olduğunu merak ediyorum açıkçası. Bunun Türk futboluna ne fayda sağlayacağını çok merak ediyorum. Bu kural gelmeden daha önce milli takımımız daha başarılıydı, oyuncularımız daha çok Avrupa'ya gidiyordu. Her şeyin iyi olduğu bir ortamda biz farklı bir kural çıkardık. Ana sorunun başka olduğunu hepimiz net bir şekilde biliyoruz. Altyapı sorunlarımızı sokaktaki 5 yaşındaki çocuk anlatır. Bunu Türk oyuncu oynatıp, oynatmama üzerinde değerlendirmek yanlış. İnşallah bu ilerleyen zamanda düzelir ve Türk futbolu için daha olumlu adımlar atılır. TFF'nin bununla ilgili çalışma yaptığını, yapacağını düşünüyoruz. Bu kuralı sezon başında biliyorduk. Bundan sonraki dönemde buna adapte olmaya çalışacağız. Türk futbolcu transfer etme seçeneği kısıtlı. Oyuncu yetiştirmede sıkıntımız var. Kendi akademimizden yetiştireceğimiz, oynatmaya çalışacağımız, ileride bize fayda verecek oyuncularımız var. Bunların üzerinde duruyoruz. Savunma oyuncusu anlamında Türk oyuncu olmak biraz zor. Bulduğunuzda da çok yüksek fiyatlar isteniyor. Özellikle sezon başında bununla ilgili çok girişimimiz oldu. Türk oyuncular için 5-6-7 milyon Euro isteniyor. Devre arasında bu anlamda ihtiyaca göre çalışmalar yapacağız ama bunu içeriden de bunu çözmeye çalışacağız. Türk oyuncu rotasyonunu artırmaya çalışacağız" açıklamasında bulundu.

"Zor bir lig olacak, bunu biliyorduk"

Spor Toto Süper Lig'in bekledikleri gibi geçtiğini söyleyen Okan Buruk, "Bu sene için sert, birbirine yakın, herkesin bu mücadele içerisinde olduğu, sadece 4 büyük takımın değil, Başakşehir, Adana Demirspor, Konyaspor var. 4 büyükler içerisinde en üstte olan takım biziz. Herkesin puanı yakın. Bu şekilde araya kadar gidileceğini düşünüyorum. Zor bir lig olacak. Bunu biliyorduk. Bütün takımlar birbirini zorluyor. Sahada vakit geçiren oyuncular ve buna imkan veren hakemler olduğu sürece Türk futbolundaki kalitenin aşağıya çekileceğine inanıyorum. Türk futbolunda maçların hızlanmaya ihtiyacı var. Maçlar hızlanırsa kalite de artacak. Biz hızlı oynamaya çalışan bir takımız. Ne kadar çekişmeli bir takım olsa da bunu aşağıya çekmeye çalışan takımlar ve oyuncular olduğu sürece ve buna izin veren hakemler olduğu sürece Türk futbolunun kalitesinden şikayet edeceğiz" dedi.

"Yunus ve Kerem'e çok güveniyoruz"

Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün'e çok güvendiklerini dile getiren Buruk, "Kerem geçen sene devamlı oynadı, milli takıma gitti. Az tatil yaptı. Tekrar başladı. Bu sezonki maçlarda oynadı. Onlar için de kolay bir süreç değil. Onlara destek olacağız. Onlar Galatasaray için önemli oyuncular ve milli takımda yer alıyorlar. Oyuncularımıza daha çok destek vereceğiz. Kendi performanslarının altında olduğunu biz de onlar da görüyor. Onlar Galatasaray'ın önemli oyuncuları. Hem taraftarımızın hem bizim onlara destek vermesi gerekiyor. Kerem ve Yunus üstünden Galatasaraylı olmayan kişilerin sosyal medya üzerinden karıştırılmaya çalışıldığını net bir şekilde görüyoruz. Biz bütün oyuncularımıza güveniyoruz. Hepsine destek olacağız. Hepsinin potansiyeli var. Bunu da tek tek ortaya çıkaracaklar" değerlendirmesinde bulundu.

"Seferovic iyi çalışıyor"

İsviçreli golcü Haris Seferovic için ise 48 yaşındaki teknik direktör, "Seferovic iyi başladı. Hazırlık maçlarında, geldikten sonra etkili oldu. Sadece Seferovic'in performansı üzerinden değil, Seferovic'i orada ne kadar besleyebildik. Genel olarak ona uygun bir şekilde oynadık mı, oynamadık mı onun üzerinden de değerlendirmek lazım. Seferovic iyi çalışıyor. Dün de kendisi ile konuştuk. Atacağı gollerin ona güven vereceğini ve hem takıma hem de ona psikolojik olarak katkı sağlayacağını konuştuk. Onun da buraya adaptasyon süreci var. Gol atamadıkça da psikolojik olarak bu baskıya girdi. Seferovic, Gomis ve Icardi, 3 tane çok iyi santrforumuz burada. Benim işim de çok zorlaşıyor. Bu oyuncular içerisinden en maksimum verimi almaya çalışacağım. Sizin de söylediğiniz gibi, santrfor performansları yüksek bir Okan Buruk takımı vardı. Bu sene bu dönem için altında kaldı. Bundan sonraki dönemde bunu yükselteceğimizi düşünüyorum. İyi oyuncularımız var" diyerek sözlerini tamamladı.