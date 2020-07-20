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Okan Buruk: “Türkiye ligini kazanmak çok az takıma nasip oldu”

Şampiyonluk kutlamalarına katılan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Belki biz de şu anda maçın heyecanıyla ne kadar önemli bir şey yaptığımızın farkında değiliz ama Türkiye ligini kazanmak çok az takıma nasip oldu.

İnşallah doğru şekilde hem Avrupa'ya hem ligimize odaklanacağız” dedi.


Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk taraftarlarla şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar esnasında açıklamalarda bulunan Buruk, kulübün ve kendisinin ilk şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, “Hepimize hayırlı olsun. Bunun için çok büyük emek verdik. Hasta yatağında bile bu kulübün şampiyonluğunu düşündü başkanımız. Biz de başta bu kupayı ona armağan ediyoruz. Çok büyük emek verdik sezon başından itibaren. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bugün de günün sonunda şampiyon olan takımın oyuncusu, hocası, yöneticileriyiz. Sizlerin de payınız büyük. Bizlere her zaman destek oldunuz. Geçen hafta kaybettiğimiz maçtan sonra da gelip desteklediniz. Bunu hiçbir zaman unutamayız. Belki biz de şu anda maçın heyecanıyla ne kadar önemli bir şey yaptığımızın farkında değiliz ama Türkiye ligini kazanmak çok az takıma nasip oldu. İnşallah doğru şekilde hem Avrupa'ya hem ligimize odaklanacağız. Yeni hedefimiz Avrupa liginde başarılı olmak. 26 Temmuz'da da şampiyonluk gecemiz, hepinizi bekliyoruz” diye konuştu.

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