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Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, milli aradan önce evinde oynadıkları Ankaragücü maçının 11’den iki değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, milli aradan önce evinde oynadıkları Ankaragücü maçının 11'den iki değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı.


Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ın Başakşehir'i ağırladığı maçta turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, milli takım arasından önce Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Ankaragücü müsabakasına göre ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Buruk, Berkay ve Gulbrandsen'in yerine sarı-kırmızılılar karşısında sakatlığı geçen İrfan Can ve Mahmut Tekdemir'e şans verdi.


Tedavisi süren Skrtel ise kadroda bulunmuyor.



Medipol Başakşehir, Galatasaray müsabakasına şu 11 ile çıktı:


“Mert- Caiçara, Epureanu, Ponck, Clichy - Mehmet, Azubuike, Visca, Mahmut, İrfan - Crivelli”

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