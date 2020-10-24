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Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Trabzonspor müsabakasının 11’inden 2 değişiklik yaparak Antalyaspor karşısına çıktı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta ligde oynanan Trabzonspor müsabakasının 11'inden 2 değişiklik yaparak Antalyaspor karşısına çıktı.


Süper Lig'in 6. haftasında Başakşehir, Antalyaspor'u ağırlıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-0 kazandıkları Trabzonspor mücadelesinin 11'inden 2 değişiklik yaparak kırmızı-beyazlılar karşısına çıktı.


Sakatlığı bulunan Junior Caiçara kadroda yer almazken, Mehmet Topal ise yedekler arasında bulunuyor. Bu oyuncuların yerine de Mahmut Tekdemir ve Crivelli sahaya çıktı.



M.Başakşehir'in Antalyaspor maçı 11'i şu şekilde:


“Mert - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Visca, Mahmut, İrfan Can, Deniz - Crivelli, Ba”

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