İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okan Buruk'tan 2 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Konyaspor maçının 11’inde iki değişiklik yaparak Gençlerbirliği karşısına çıktı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Konyaspor maçının 11'inde iki değişiklik yaparak Gençlerbirliği karşısına çıktı.


Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, sahasında Geçlerbirliği ile karşılaşıyor. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda 2-1 kazandıkları Konyaspor müsabakasının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak Gençlerbirliği mücadelesine çıktı.


Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Crivelli'nin yerine Demba Ba'ya, hafif sakatlığı sebebiyle kadroya alınmayan Skrtel'in yerine de Ponck'a yer verdi.



Turuncu-lacivertliler, karşılaşmaya şu 11'le çıktı:


“Mert - Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli - Aleksic, İrfan, Visca, Berkay, Deniz - Demba Ba”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.