İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Okan Buruk'tan tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları DG Sivasspor’un maçının ilk 11’inden tek değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadıkları DG Sivasspor'un maçının ilk 11'inden tek değişiklik yaparak Beşiktaş karşısına çıktı.


Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, Beşiktaş'ı ağırlıyor. Turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, siyah-beyazlıların karşısına geçtiğimiz haftaki Sivasspor mücadelesinin 11'inden tek değişiklik yaparak çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, defansta Pock'un yerine bu karşılaşmada Skrtel'e yer verdi:



Başakşehir'in Beşiktaş karşısındaki 11'i şöyle:


“Mert - Clichy, Skrtel, Epureanu, Caiçara - İrfan, Mahmut, Visca, Ba, Elia - Crivelli”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.