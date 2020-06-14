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Okan Kocuk ligde 2. kez görev aldı

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın yerine giren Okan Kocuk, Süper Lig’de bu sezon ikinci kez görev aldı.

Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın yerine giren Okan Kocuk, Süper Lig'de bu sezon ikinci kez görev aldı.


Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından oyuna Okan Kocuk dahil oldu. Okan mücadelenin 42. dakikasında Skoda'nın kullandığı penaltıyı kurtarmasına rağmen pozisyonun devamında meşin yuvarlağı kalesinde gördü. Genç kaleci 53. dakikada da oluşan karambolde Tunay Torun'un vuruşunda gole engel olamadı.


24 yaşındaki file bekçisi bu sezon ligde daha öncede Başakşehir maçında oynamıştı. Okan Kocuk, ayrıca Türkiye Kupası'nda da 4 maçta görev aldı.

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