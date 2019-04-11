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Okel çalışanları, okulu onardı

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde bulunan bir okula bakım onarım desteği verildi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan bir okula bakım onarım desteği verildi.


Park Inn by Radisson otel personeli, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Karagöl Şehit Arif Çetin İlkokulu'nda bakım, onarım ve boya çalışması yaptı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden gelen yetkililer, Samsun Çocuk Hakları İl Çocuk Komitesi yetkilileri, göçmen çocuklar, okul müdürü ve öğretmenlerin de katılımıyla yapılan açılışta otel çalışanları öğrenciler ve tüm misafirler için mangal partisi düzenledi.

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