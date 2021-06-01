Okmeydanı bağlantı yolunda bariyerlere çarpan araç yan yattı

Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Şişli Okmeydanı bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CRU 748 plakalı Citroen marka otomobille seyir halinde olan Murat Mustafa Bostanoğlu, Sadabad viyadüğüne gireceği esnada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptıktan sonra yan yatarak birkaç metre sürüklendi. Olayın arından araç içerisinde mahsur kalan Bostanoğlu için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü çıkarttı.

Sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Sürücü ise bir süre ekiplerin çalışmalarını izledi. Çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla kaldırılarak emniyet otoparkına götürüldü.