Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin başlatılacağı Fetihtepe Mahallesi'ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, vatandaşların projeyle ilgili sorularını cevaplandırdı.

Okmeydanı'nı sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürmek için hayata geçirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde geri sayım başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1,5 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje ile yaklaşık 8 bin 300 bina, 25 bine yakın bağımsız bölüm dönüştürülecek. Dönüşüm için yıl sonunda ilk kazmanın vurulacağı Fetihtepe Mahallesi'ni ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, vatandaşların projeyle ilgisi sorularını cevaplandırdı.

Okmeydanı'nda rızaya dayalı bir dönüşüm olacağını belirten Başkan Yıldız, “Bakanlığımız dönüşüm sürecinde evlerini boşaltan vatandaşlarımızın taşınma ve kira masraflarını karşılayacak. İnşaat çalışmaları 18 ayda tamamlanacak. Yeni yapılan yapının masrafının yüzde otuzunu bakanlık karşılayacak. Kalan yüzde yetmişini ise vatandaşlar evlerini teslim aldıktan sonra taksit taksit ödeyecekler. Fetihtepe Mahallemizden başlayacağımız dönüşümün devamı da gelecek. Okmeydanı'nı çevresiyle, yeşil alanlarıyla, depreme dayanıklı konutlarıyla ve sosyal donatı alanlarıyla yeniden inşa edeceğiz” dedi.