Okmeydanı sakinlerinin yıllardır hayalini kurduğu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni dönem başladı. Fetihtepe Mahallesi 3550 adadan startı verilen proje kapsamında uzlaşma sağlayan ve kira yardımı almaya başlayarak evlerini boşaltan hak sahiplerinin binalarının kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

Beyoğlu'nda Okmeydanı'nı sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürmek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni dönem başladı. Okmeydanı sakinlerinin yıllardır hayalini kurduğu dönüşüm projesinin startı, Fetihtepe Mahallesi'nden verildi. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, Fetihtepe Mahallesi 3550 adada uzlaşma sağlayan ve kira yardımı almaya başlayarak evlerini boşaltan hak sahiplerinin binalarını kaldırmak için çalışmalara başladı. Titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında boşaltılan ilk iki bina gerekli önlemler alınarak kaldırıldı. Çalışmaların başlamasıyla birlikte yeni evlerine bir adım daha yaklaşan hak sahipleri büyük bir mutluluk yaşadı.

“Yapıların aidatında ortalama yüzde 30 indirim yapıldı”

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Şuayip Korkmaz, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından yapılan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Fetihtepe Mahallesi 3550 adada yeni bir aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Gelip uzlaşmalarını imzalayan ve evini tahliye edip Bakanlığımızdan kira yardımını almaya başlayan hak sahiplerimizin binalarından yenileme çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Haydar Ali Yıldız'ın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüşmesi neticesinde, vatandaşlarımızın talep ettiği ödeme miktarından ortalama yüzde 30 bir indirim daha sağlanmış ve bu müjdeyi Sayın Başkanımız bayramdan önce vatandaşlarımıza duyurmuştu” dedi.

“Vatandaşlarımızı Kentsel Dönüşüm Ofisi'ne bekliyoruz”

Korkmaz, Okmeydanı Projesiyle ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirerek uzlaşmaları yapmaya devam ettiklerini de belirterek, “Uzlaşmalarını yaparak kira yardımlarını almaya başlayan ve evlerini tahliye eden hak sahiplerinin binalarında da yeniden inşa sürecine başlamayı bekliyoruz. Bütün vatandaşlarımızı Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde bilgilendirmeye, ortalama yüzde 30 olan indirimdeki son ödeme miktarlarını öğrenmeye, uzlaşmayı imzalamaya ve kira yardımlarını almaya bekliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar için iyi ve faydalı olacağına eminim”

Kentsel dönüşüm çalışmalarının başlamasıyla birlikte hak sahipleri de büyük bir heyecan ve mutluluk yaşadı. Çalışmaların başlamasından duyduğu mutluluğu dile getiren hak sahibi Osman Batal, “Mutluyum. Neden çünkü bu kentsel dönüşüm zorunlu bir şey bence. O nedenle de insanlar için iyi ve faydalı olacağına eminim. Çok mutluyum” diye konuştu.

3550 adada 778 adet konut ve 159 adet iş yeri inşa edilecek

Fetihtepe Mahallesi 3550 adada gerçekleştirilecek proje 29 bin metrekare alanda yapılacak. 20 bin metrekare yeşil ve açık alanın olacağı proje ile 778 adet konut ve 159 adet iş yeri inşa edilecek. Proje her hak sahibine otopark verilecek şekilde düzenlenecek. Yalnızca proje sınırları içerisinde hak sahibi olanlar için konut veya iş yeri üretilecek. Hak sahipleri dışında her hangibir kişi ve kişilere satış söz konusu olmayacak. Hak sahipleri teslim alacakları daire veya dükkanlarının maliyeti üzerinden çıkan farkı aidat öder gibi 20 yılda taksitle ödeyecek.