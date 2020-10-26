Okmeydanı Kentsel Dönüşüm toplantısı yapıldı

Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Yıldız, “Okmeydanı'nın kaybedecek zamanı yok. Bizim hep birlikte elimizi taşın altına koyma konusunda irademizi netleştirmemiz lazım. El birliğiyle çocuklarımıza daha sağlam, daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir Okmeydanı'nı bırakmış olacağız” dedi.

Okmeydanı'nı sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürmek için hayata geçirilen Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi için geri sayım başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1,5 milyon metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje ile yaklaşık 8 bin 300 bina, 25 bine yakın bağımsız bölüm dönüştürülecek. Yılsonunda Fetihtepe Mahallesi'nde ilk kazmanın vurulacağı proje için Alucra Vakfı'nda ‘Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda Okmeydanı sakinleriyle bir araya gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, projeyle ilgisi soruları cevaplandırdı.

“Okmeydanı'nın kaybedecek zamanı yok”

Proje hakkında bilgi veren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bütün Türkiye'de kentsel dönüşümü yapan kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dır. Okmeydanı'nda kentsel dönüşümü de bakanlığımız yapacak. Kimseyi Okmeydanı'ndan çıkartmadan bir kentsel sönüşüm yapılacak. Okmeydanı konut yoğunluğundan dolayı en zor yer. Okmeydanı'nın kaybedecek zamanı yok. Bizim hep birlikte elimizi taşın altına koyma konusunda irademizi netleştirmemiz lazım. Kimseyi kırmadan, hakkına hukukuna dokunmadan, gönül rızasına dayalı bir dönüşüm olacak. Kimseyi mağdur etmeden deprem esaslı bir dönüşüm olacak. Kasım ayında başlamayı düşündüğümüz dönüşümü yapacak olan da devletimizin bizzat kendisidir. Biz de buradayız, sizler de buradasınız. El birliğiyle çocuklarımıza daha sağlam, daha sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir Okmeydanı'nı bırakmış olacağız” dedi.