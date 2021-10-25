Okmeydanı'nda araçlar didik didik arandı

Okmeydanı'nda yapılan asayiş uygulamasında durdurulan araçlar didik didik aranırken, kişilere üst araması ve GBT sorgusu yapıldı.

Şişli Trafik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Şişli Okmeydanı'nda asayiş denetimi yapıldı. Denetimde araçlar durdurularak aranırken bir yandan da sürücülerin GBT sorgulaması yapıldı. Denetimlerin süreceği belirlendi.