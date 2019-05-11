Okmeydanı'nda bulunan tarihi menzil taşları Okçular Vakfında sergilendi

Okmeydanı'nın çeşitli yerlerinde atıl durumda bulunan tarihi menzil taşları Okçular Vakfında sergilendi. Burada konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, “Okçuluğun Türkiye'de büyümesine vakfımızın çok büyük katkısı olmuştur” dedi.

Okmeydanı'nın farklı noktalarında atıl durumda olan 37 adet menzil taşının yerinde rehabilitasyonu başladı. Taşların 11 tanesi saat 10.30'da Okçular Vakfında gerçekleştirilen açılışta sergilendi. Okçulukta son derece önemli bir yere sahip olan menzil taşlarının sergilendiği açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve birçok yönetici katıldı. Okçular Vakfında sergilenen menzil taşlarını tek tek inceleyerek emeği geçenleri tebrik eden Bilal Erdoğan, “Okçuluğun Türkiye'de büyümesine vakfımızın çok büyük katkısı olmuştur” dedi.

“Menzil taşlarını burada toplayıp yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açmak istedik”

Okçulukta oldukça önemli bir yere sahip menzil taşları hakkında konuşan Haydar Ali Yıldız, “Okmeydanı, İstanbul'un Fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından Okçulara tahsis edilmiş bir meydandır. Tarihi kaynaklarda bu bölgede yaklaşık 300 menzil taşının olduğu yer alıyor. Ama yapılan araştırmada 37 menzil taşına rastlanıldı. 37 Menzil taşından 11'i Okçular Vakfı'nda bulunuyor. Bu taşları Okçular Vakfı'nda toplayıp yerli ve yabancı turistler ile okçuların ziyaretine açmak istedik” dedi.

“Okçuluğun Türkiye'de büyümesine vakfımızın çok büyük katkısı olmuştur”

Daha sonra konferans salonuna geçildi ve üyeler tarafından “İstanbul Okmeydanı Menzil Taşları” isimli kitabın tanıtımını yapıldı. Buradaki program Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Programda konuşan Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, “Okçular Vakfı'nda yapmaya çalıştığımız sadece buradaki binaların ihya edilmesi değil. Çok büyük emeklerle buradaki 500 yıllık Okçular Tekkesi yeniden ihya edildi. Ama burada, okçuluk veya bizim kültürümüzle tamamen ilgisiz şeylerin yapıldığına da şahit olabilirdik. Bunun pek çok örneğini Cumhuriyet tarihinde gördük. Burası içkili bir restoran olabilirdi. Tamamen değerlerimizin yok edilmesi pahasına bu da yapılabilirdi burada. Ama hamdolsun burası okçuluğa hizmet eden bir yer haline geldi. Türkiye'de son 5 yılda okçuluk 4 kat büyüdüyse ve uluslararası müsabakalarda alınan madalyalar anlamında da bu büyüme sağlandıysa vakfımızın çok büyük emeği ve katkısı olmuştur” şeklinde konuştu.

“Okçuluğu geliştirmek adına verdiğimiz emeğin görülmesini arzu ediyoruz”

Okçuluk Vakfının geliştirilmesi için birçok çalışma yaptıklarını belirten Bilal Erdoğan, “Menzil taşlarının burada toplanması ve bütün vatandaşlarımızın, yerel ve uluslararası ziyaretçilerin hizmetine sunulması önemli bir hizmet. Bu taşlar, yere yatmış olanlar var, toprağın altında olanlar var, ne olduğu hiç anlaşılmadan üzerine boya yapılanlar var. Menzil taşlarının restore edilerek buraya getirilmesi, yerlerinin orijinal olduğu düşünülüyorsa da yerlerine tıpkı yapımlarının yerleştirilmesi büyük bir hizmet. Biz Okçular Vakfı olarak birazcık emeğimiz var diye söylemiyorum. Kıymeti bilinsin istiyor elbette. Bizle ve Okçular Vakfı ile ilgili bir sürü ipe sapa gelmez konular konuşulurken burada yapılanların da hakkını verilmesini istiyoruz. Burada gerçekten bir emek var. Bu emeğin de görülmesini arzu ediyoruz. 6 yıldır okçuluğumuzu, tarihimizi, kültürümüzü, geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz” İfadelerini kullandı.

Okçular Vakfında düzenlenen programda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ise gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi, emeği geçenlere teşekkür etti.