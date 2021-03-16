Okmeydanı'nda özel harekat destekli asayiş denetimi: 4 gözaltı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle Okmeydanı'nda gerçekleştirdiği uygulamada 708 kişiyi sorgulayarak 281 aracı ve 115 motosikleti denetledi. Uygulamada 4 aranan şahıs gözaltına alınırken, 1 asker kaçağı ise yakalandı. Bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için Okmeydanı'nda geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği denetimde, semtin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Arama noktaları oluşturan polis ekipleri, durdurdukları araçları didik didik aradı.

Şişli polisi kuş uçurtmadı

Vatandaşların üst aramasının yapıldığı denetimde Genel Bilgi Toplaması (GBT) da sorgulandı. Polisin otomatik silahlarla nöbet tuttuğu uygulamada konuşlandırılan özel harekat polisleri de kuş uçurtmadı. Polisin 780 kişiyi, 281 aracı ve 115 motosikleti denetlediği uygulamada çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs gözaltına alındı, 1 asker kaçağı ise yakalandı. Ayrıca bir şahsın üstünde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 22 motosiklet sürücüsüne ise çeşitli suçlardan 32 bin 770 lira ceza kesildi.