Oksijen üreten heykellere uluslararası başarı

Ukrayna'nın ev sahipliğini yaptığı 2021 Black Sea Science yarışmasında, Doğuş Üniversitesi öğrencileri küresel ısınmadan dolayı tehlike altında olan dünya için C.W.A projesi ile iki farklı kategoride birincilik ve üçüncülük kazanarak uluslararası başarı elde etti. Proje kapsamında öğrenciler “oksijen üreten heykelleri” hayata geçirmiş olacaklar.

Projeleri ile dünyada bir ilki başardılar

Doğuş Üniversitesi öğrencileri, Melik Vatan, Kuray Tunç, Ecem Gürsel, Zeynep Ceren Ay, Ece Önakın ve Furkan Ceylan, küresel ısınma sebebi ile tehlike altında olan dünya için bir çözüm niteliğinde olan C.W.A projesi ile dünya bilimi için önemli bir adım attılar. Geliştirmiş oldukları teknoloji sayesinde fotosentez yapabilen heykel projeleri ile yarışmayı takip eden üniversiteler tarafından yoğun ilgi topladı. Projenin hayata geçmesi ile birlikte, bilim ve sanatı birleştirerek oksijen üreten heykeller yapmış olacaklar. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası alanda hayata geçirmeyi hedefledikleri projeyi Doğuş Üniversitesi bünyesinde tamamlayacaklar.

Projenin ekip üyelerinden Melik Vatan ise “Bir Karadenizli olarak, Karadeniz Bilim Yarışması'nda ülkemizi temsil edip, derece almak bizi çok mutlu ve motive etti. Ekip olarak, Karadeniz'de Türklerin olduğunu göstermenin ve bu zorlu zamanlarda böyle bir başarı elde etmenin gururu içerisindeyiz'' açıklamalarında bulundu.

Aynı zamanda öğrenciler, Redmoon ekip ismi ile üniversite çatısı altında projeler geliştirmeye devam ederken, uluslararası pazarda dereceler elde etmekte ve birçok yatırım ve iş teklifi almaktadır. Ekip, Black Sea Science 2021 yarışmasının öncesinde; Almanya'da da bir kez daha dünya derecesi elde etmişlerdi.

Karadeniz Bilim Yarışması

Black Sea Science 2021, Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin yarıştığı bir bilim yarışması olarak bilinmekte ve son yıllarda büyük bir saygınlık yakalayarak dünyaya girişimler kazandırmaktadır. Bu yarışmada, Ukrayna ile beraber Belarus, Bulgaristan, Kazakistan, Çin, Moldova, İsviçre, İsrail, Gürcistan, Rusya ve Polonya gibi ülkelerden üniversiteler yer alırken, Karadeniz'e en büyük sınıra sahip olan Türkiye'den hiçbir üniversite yer almamaktaydı.