Okul alışverişinde AB standartlarında güvenli ürün

Okul sezonunun açılması ile birlikte velilerin ve öğrencilerin okul alışveriş heyecanı başladı. Bu kapsamda anaokulundan üniversiteye kadar ihtiyaç duyulan tüm kırtasiye malzemelerinin yanı sıra okul alışverişi kapsamındaki çanta, kıyafet, ayakkabı, eşofman takımları, iç çamaşırı ve hatta öğrenci odasından sarf malzemeye, küçük ev aletlerinden pişirme aparatlarına kadar tüm ürünler, CarrefourSA'larda ve carrefoursa.com üzerinden müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Genellikle çocukların kullanacağı risk değerlendirmesine göre belirlenen kırtasiye ürünlerinin Avrupa Birliği mevzuatları doğrultusunda akredite laboratuvarlar tarafından gerçekleştirilen test raporları CarrefourSA Kalite Güvence Departmanı tarafından incelenip onaylandıktan sonra reyonlarda yer almasına izin veriliyor.

Uzaktan eğitim alan öğrencilerin de unutulmadı

Firma aynı zamanda, pandemi çerçevesinde eğitim ve öğretimin online olarak devam ettiği bugünlerde uzaktan eğitim öğrencilerinin kırtasiye ihtiyaçlarına da çözüm sunuyor. Toplam 2.500 referans kırtasiye çeşitleri arasında büyük boy 4'lü silgiler 1,75 TL'den, 8'li kurşun kalemler 2,79 TL'den, defterler 2,50 TL'den, kalem kutuları 4,50 TL'den, mataralar 10,90 TL'den, fotokopi kağıdı 12,90 TL'den ve okul çantaları da 25,99 TL'den başlıyor.

Ayrıca kırtasiye ve okul alışverişi için CarrefourSA'yı tercih edenler, 18 - 20 Eylül tarihleri arasında CarrefourSA Kart ile 52 ildeki 663 marketinden veya online marketten tek seferde yapacakları 100 TL ve üzeri kırtasiye alışverişlerinde 30 TL puan kazanıyor.

Alo Sipariş ile kırtasiye ve okul alışverişi daha kolay

Alo Sipariş uygulamasıyla da müşterilerine en yakındaki CarrefourSA marketine telefonla ulaşıp kırtasiye veya okul alışverişi siparişlerini verip gün içinde kapılarına teslim edilmesini sağlıyor. Marketlere yapılan ziyaretlerde siparişler, uzman ekip tarafından hazırlanıyor. Alışverişlerde taksit seçeneği de sunuluyor.