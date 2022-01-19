İhlas Haber Ajansı

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Okul bahçesinde çocukların kar sevinci

İstanbul’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, mega kenti beyaza bürüdü.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, mega kenti beyaza bürüdü. Yağan karın tadını okul bahçesinde sevinçle oynayan çocuklar çıkardı.


İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı kent genelini beyaza bürüdü. Yağan karın tadını Yeşilköy'de bulunan bir okulun bahçesinde sevinçle oynayan çocuklar çıkardı. Çocuklar teneffüste okul bahçesine çıkarak karda doyasıya eğlendi. Sevinçle kar oynayan çocukların mutluluğu kameralara yansıdı.

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