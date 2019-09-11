Okul çağındaki çocuklarda Propolisin etkisi

Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip doğal bir arı ürünü olduğunu belirten Gıda Yüksek Mühendisi Propolis Uzmanı Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin arılar tarafından kovandaki mikropları yok etmek amacıyla kullanıldığını dile getirdi.

Aslı Elif Tanuğur Samancı, propolisin doğal bileşiminde yoğun olarak fenolik, flavonoid maddelerin yer aldığını ifade ederek, "Bu maddeler propolisin pek çok faydasından sorumludur. Propolis antimikrobiyal aktivitesiyle bakteri, mantar ve virüslere karşı gelişmelerini önleyici etkiye sahiptir. Ayrıca antienflamatuvar yani iltihap önleyici özellik gösterir. Propolis bu faydalarıyla pek çok hastalığın tedavisine destek olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca, düzenli tüketimde bağışıklık güçlendirici etkiye sahiptir. Vücutta doğrudan antikor üretimini arttırarak bağışıklığın güçlenmesine yardımcı olur. Ancak propolisin tüm bu faydalarından bahsedebilmek için doğru bir şekilde üretilmiş ve özütlenmiş olması gereklidir" dedi.

"Ham haliyle tüketilmez"

Propolisin kovandan çıktığı ham haliyle tüketilemeyeceğini işaret eden Samancı, "İnsan tüketimine uygun hale getirilmesi için, uzmanlar tarafından uygun koşullarda özütleme işlemine tabii tutulmalıdır. Böylece propolisin içerisindeki faydalı bileşenler insan vücudunun yararlanabileceği forma getirilir” diye konuştu.

"Bağışıklığı güçlendirici"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ateş Kara, propolisin çocuk sağlığı ve beslenmesindeki öneminden bahsetti. Kara,“Özellikle çocuklarda, okul döneminin gelmesi ile birlikte hastalanma sıklığında artış gözlemleniyor. Kreş, okul gibi kalabalık ortamlarda maruz kaldıkları hastalık yapıcı etmenler, bilhassa bağışıklığı düşük olan çocukları etkiliyor. Bu nedenle, çocukların bağışıklığını desteklemek oldukça önemli. Propolis, çocuklarda bağışıklık desteği olarak kullanılabilecek tamamen doğal bir ürün. Yapılan bilimsel çalışmalar, propolisin bağışıklık güçlendirici ve hastalıklara karşı koruyucu etkisinin altını çiziyor” ifadelerini kullandı.

"Üst solunum yolu enfeksiyonlarında azalma"

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Çakır ise propolisin çocuklar üzerindeki etkileri üzerine yapılan bilimsel çalışmaları aktardı. Uzm. Dr. Çakır, “2012 yılında Hodeidah Üniversitesinde yapılan çalışmada propolis kullanımın çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarına etkisi araştırılmıştır. Çalışmaya üst solunum yolu enfeksiyonu tanısı konulan 41 çocuk katılmıştır. Katılımcılardan toplam 17 boğaz kültürü örneği alınmıştır. 17 örnekten 9'unda Streptococcuspyogenes bakterisi, 2'sinde Haemophilusinfluenzae bakterisi ve 6'sında da Candidaalbicans bakterisi olduğu tanımlanmıştır. Çalışmada hastalara propolis ve keçi sütü karıştırılarak verilmiştir. Bu sayede antimikrobiyal etki arttırılmış ve çocukların 2-5 günlük bir sürede iyileştiği tespit edilmiştir. Ayrıca propolisinantimikrobiyal özelliği ile S. pyogenes, H. influenzae ve C. albicans'ın gelişmesini önlediği ortaya konulmuştur. Çalışmanın sonucunda, propolisin çocuklarda bakteri ve kandida türlerinin neden olduğu boğaz enfeksiyonlarının tedavisinde yardımcı aynı zamanda etkili bir antimikrobiyal ajan olduğu tespit edilmiştir. 2006 yılında Amerika'da Ohio Eyalet Üniversitesinde gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise, çocuklarda yine üst solunum yolları enfeksiyonuna karşı propolisli karışımın etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda, propolisli karışımın üst solunum yolları enfeksyonu vaka sayısında, semptomların süresinde ve hastalık gün sayısında azalma meydana getirdiği belirlenmiştir" diye açıkladı.

"Düzenli tüketim hastalanma riskini azaltıyor"

Hastalarından birebir olumlu geri dönüşler de aldıklarını belirten Uzm. Dr. Çakır, "Propolisin faydalarını bilimsel veritabanlarından takip ettiğimiz araştırmalarda görüyoruz. Dünyanın pek çok yerinde, farklı üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmalar, propolisin faydalarına dikkat çekiyor. Ayrıca pratikte de hastalarımızdan oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Propolisi düzenli tüketen çocukların hastalanma sıklığı belirgin oranda azalıyor ve hastalık durumunda da daha çabuk toparlanıyorlar” dedi.