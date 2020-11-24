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Okul çevrelerinde kaçak sigara satışı yapan şüphelilere operasyon

Ataşehir’de okul çevrelerinde çocuklara kaçak sigara satışı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir'de okul çevrelerinde çocuklara kaçak sigara satışı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerine düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 1 milyon lira olan, 2 ton satışa hazır halde bandrolsüz kaçak tütün ve 7 milyon 845 bin adet satışa hazır halde boş makaron ele geçirildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü görevlileri, okul çevrelerinde çocuklara makaron dal sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, tablacı olarak tabir edilen şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 23 Kasım 2020 tarihinde Ataşehir Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.



1 milyonluk kaçak tütün ele geçirildi


Adreste yapılan aramalarda piyasa değeri 1 milyon lira olan, 2 ton satışa hazır halde bandrolsüz kaçak tütün, 789 adet koli içerisinde toplam 7 milyon 845 bin adet satışa hazır halde boş makaron ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler İbrahim A. (49), Kamuran A. (23) ve Çetin H. (46), “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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