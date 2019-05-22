Okul çıkışı bıçaklı kavgada 3 öğrenci yaralandı

Üsküdar'daki Şenol Güneş parkı yakınlarında liseli öğrenciler arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada 3 öğrenci bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Üsküdar'daki Cumhuriyet Lisesi yakınlarında bulunan Şenol Güneş Parkı'nın bulunduğu Cemil Meriç Sokak'ta lise öğrencileri arasında kavga çıktı. Öğrenciler birbirlerine bıçakla saldırdı. Bıçakların çekildiği kavgada iki öğrenci bacağından, bir kişi de göğsünden hafif şekilde yaralandı. Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.