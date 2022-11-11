Okul çıkışında feci kaza kamerada

Esenyurt'ta okuldan çıkan bir öğrenci yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralanan öğrenci sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün 17.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, okuldan çıkan lise öğrencisi Gökhan Uçar'a , yolun karşıdan karşıya geçtiği sırada seyir halindeki 34 DTS 436 plakalı otomobil çarptı. Gökhan Uçar, çarpmanın etkisiyle kaputun üzerine savrulduktan sonra yere düştü. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken emniyet güçleri çarpan sürücünün ifadesini aldı. Kaza anı da çevredeki bir güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza ile ilgili konuşan Osman Genç, “Öğrenci karşıdan karşıya geçiyordu. Bir minibüs yolcu indirecekti. Daha sonra araç öğrenciye çarptı ve çocuk yere düştü. Yaralanan öğrenciyi ambulans gelip aldığında dişleri dökülmüştü. Şu anda durumunu bilmiyorum. O an çok korkmuştum. Kendisi benim sınıf arkadaşım” dedi.