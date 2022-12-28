İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Okul önünde zabıtayı silahla vuran şüpheli yakalandı

Küçükçekmece’de okul önünde zabıtayı vuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Küçükçekmece'de okul önünde zabıtayı vuran şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sorgusu biten ve birçok suçtan kaydı bulunan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Küçükçekmece İnönü Mahallesinde okul önünde tartıştığı zabıtayı silahla vuran şüpheli, olayın ardından kaçmıştı. Geniş çaplı arama başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin saklandığı yeri tespit etti.Şüphelinin bulunduğu adrese baskın yapan polis ekipleri, Faruk K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.


Şüpheli Faruk K.'nin 7'si yaralama olmak üzere yaklaşık 10 tane ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.