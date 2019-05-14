Okul psikolojik danışmanlığında güncel sorunlar İKÜ'de ele alındı

Okul Psikolojik Danışmanlar Sempozyumu”, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Sempozyumda, okullarda yaşanan ihmal ve istismar konuları da masaya yatırıldı.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği işbirliğinde düzenlenen “II. Okul Psikolojik Danışmanlar Sempozyumu”, İKÜ Ataköy Yerleşkesinde gerçekleşti. Tüm gün süren sempozyumda “Okul Psikolojik Danışmanlığında Güncel Sorunlar”, Okul Psikolojik Danışmanlığı Uygulama Standartlarını Belirleme Çalıştayı”, “Okullarda İhmal ve İstismarların Önlenmesine Yönelik Çalışmalar”gibi başlıklar ele alındı. Program kapsamında düzenlenen panel, atölye ve çalıştaylarda, okullardaki uygulamalar masaya yatırıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını gerçekleştiren İKÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Güzel, “Hayat boyu öğrenen insanoğlu, zaman zaman yol göstericilere, tecrübe sahiplerine, yardım isteyebileceği kişilere ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyaç insanın okul yıllarına denk düşen çocukluk ve gençlik yıllarında daha da ön plana çıkıyor. Bu nedenle Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetleri eğitimin her kademesinde oldukça önemli bir yere sahip. Bu alanda çalışan uzmanların ve psikolojik danışmanlık adaylarının kendilerini sürekli ve çok yönlü geliştirmeleri oldukça önemli. Bu önem bağlamında alandaki uzmanlarının yapacağı önemli konuşmaların, panellerin okul psikolojisi danışmanlığının gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

“İlk hedef öğrencinin güvenini kazanmak olmalı”

Okullarda psikolojik danışmanlıkta yaşanan güncel sorunları aktaran İKÜ Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Meryem Demir Güdül, “Okullarda çok fazla sorunla karşılaşıyoruz. Bunların başında yönetsel sorunlar geliyor. Yönetmelik ya da okulların farklı psikolojik danışmanlık bakış açılarını benimsemeleri sorun oluşturuyor. Bunun yanı sıra öğrencilerden kaynaklanan problemler de mevcut. Özellikle internet kullanımının arttığı günümüzde bağımlılık, internet üzerinden şiddet, istismar gibi sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Çocukların aileleriyle iletişimleri, akranlarıyla olan ilişkilerinde de problemler yaşanabiliyor” diye konuştu.

Okullarda psikolojik danışmanlıkta ilk hedefin öğrencilerin güvenini kazanmak olduğunu ifade eden Güdül, bu noktada, öğrencilere kendilerini anlatabilecekleri bir ortam sağlanması ve öğrencilerle iyi bir ilişki kurulması gerektiğini söyledi. İletişimde öğrenci merkezli olmanın önemli olduğunu kaydeden Güdül, “Onların gelişimini takip ederek, bunun için çalışmak gerekir. Öğrencileri bu evrelerinde anlamak için gerekli iletişim becerileri kurulmalı” dedi.

"Öğrencilerin en güvendiği kişiler okul psikolojik danışmanıdır"

Okullarda yaşanan ihmal ve istismar konularına da değinen Güdül, “Okullardaki ihmal ve istismar durumlarını ilk olarak okul psikolojik danışmanlık hocaları fark keder. Çünkü okullarda öğrencilerin en güvendiği, kendilerini en rahat ifade edebildikleri kişiler onlardır. Danışmanlar, yaşanan ihmal ve istismarın fark edilmesi, ilgili yerlere şikayet edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar sağlar. Bunlar müdahale boyutudur. Bunların yanı sıra ihmal ve istismarı önleyici hizmetler konusunda psikolojik danışmanlar; öğretmelere, velilere, öğrencilere çeşitli konularda seminerler, eğitimler vererek, öğrencilerin kendilerini korumalarını, velilerin çocuklarını korumalarını, öğretmenlerin ise öğrencilerini korumalarını öğretmeye çalışmalıdır” diye konuştu.