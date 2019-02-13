Okul servisinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilen ve Avrupa ülkelerine götürülmek istenen 2 ton uyuşturucuyu ele geçirdi. Zanlıları uyuşturucuyu fark edilmemek için okul taşıtı ve çakar lambalı bir araçla sevk etmeleri dikkat çekti. Uyuşturucularla yakalanan biri Afganistan uyruklu iki şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Balkan rotasını izleyen uluslararası uyuşturucu şebekelerinin deniz yoluyla Saros Körfezi'ne getirecekleri yüklü miktarda skunk türü uyuşturucuyu Türkiye'ye sokarak piyasaya süreceği istihbaratını aldı. 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün sabaha karşı operasyon için düğmeye basıldı.

- Balkan rotasından Türkiye'ye sevkiyat

Sürat tekneleri ile Saros Körfezi'ne getirilen uyuşturucuyu ‘okul taşıtı' ibareli minibüs ile çakar lamba ve siren takılı otomobille yüklenerek İstanbul'a getirilmek istendi. Araçları takip eden polis, İstanbul girişinde operasyona başladı. Araçlar Esenyurt gişelere gelmek üzereyken yön değiştirmeye çalıştı. Bu sırada zanlıların kent girişinde farklı noktalara gideceğini tespit eden polis, her iki aracın önünü keserek durdurdu.

Bu sırada Afganistan uyruklu uyuşturucu kaçakçısı A.B.'nin kullandığı skunk yüklü servis minibüsü durdurulurken, uyuşturucu yüklü diğer hafif ticari aracın sürücüsü Türk vatandaşı B.A., polisi karşısında görünce kaçmak istedi. Gişelere çarparak duran aracın sürücüsü B.A. ile minibüsteki uyuşturucu kaçakçısı kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Araçlarda yapılan aramada ise 2 ton skunk adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Her iki zanlı, sorgulanmak üzere getirildiği İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Biri Afgan uyruklu 2 uyuşturucu kaçakçısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu şebekelerine göz açtırmayan İstanbul polisi, özellikle Avnavutluk'ta üretilip buradan Yunanistan-Arnavutluk arasındaki sırı geçerek Türkiye ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerine taşınan skuknlar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Ele geçirilen uyuşturucunun, İstanbul'da bugüne değin tek seferde ele geçirilen en büyük skunk miktar olduğu duyuruldu.