Okul servisinin altında kalarak ölen Eylül'ün davasında karar açıklandı

Avcılar'da servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun (8) ölümüne ilişkin okul müdürü Umur Buğa'nın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, okul müdürünü 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Karardan memnun olmayan kızın babası, cezaya itiraz edeceklerini belirtti.

Avcılar'da 7 Kasım 2019 tarihinde Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin okul müdürü hakkında açılan davada karar açıklandı. Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme okul müdürüne ‘taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. Ancak iyi hal indirimi uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına da karar verdi.

Olayın geçmişi

Avcılar'da 7 Kasım 2019'da Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bahçeye giren servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden Eylül Mirzaoğlu'nun ölümüne ilişkin servis şoförü Hüseyin Yıldırım'da yargılanmıştı. Şoförün yargılandığı davada mahkeme 5 yıl hapsine ve tahliyesine hükmetmişti.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, okul müdürü şüpheli Umur Buğa hakkında soruşturma izni verildiği belirtilerek, “Şüpheli Umur Buğa atılı suçlamayı kabul etmedi. Okul Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde okul alanındaki indirme-bindirme yerlerinin belirlenmediği, taşımacılar ile taşıma faaliyetinde çalışan personelin okul alanını kullanmalarına yönelik düzenlemeler yapılmadığı” vurgulandı. MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği çerçevesinde yapılması gerekenlere de değinilen iddianamede “Nöbetlerde uyulması gereken esaslarla ilgili okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanıp öğretmenlere yazılı olarak imza karşılığı tebliğ edilmediği, diğer personelin görevleri de ilgili mevzuat çerçevesinde okul müdürünce belirlenerek ilgililere yazılı olarak tebliğ edilmediği anlaşılmıştır” denildi.

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin raporunda da “Kazaya karışan servis aracının bahçeye giriş yapmasını önleyecek tedbirleri ya da bu araç sürücüsünün güvenli şekilde manevra yapmasını sağlayacak önlemleri aldırmayan idarenin olayda alt düzeyde tali kusurlu olduğu” tespitlerine yer verildi.

Umur Buğa'nın 'taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

“Okul bahçesinde böyle bir ihmal olmaz”

Duruşmanın ardından Eylül Mirzaoğlu'nun babası Cahit Mirzaoğlu, karara tepki göstererek, itirazda bulunacaklarını söyleyen baba Mirzaoğlu, “İhmali olan okul müdürünün mahkemesi vardı. Hiç hak etmediği, hiç istemediğimiz bir ceza aldı. Bir sene 8 ay, bu bizi tatmin etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. İtiraz ediyoruz, kızım evden okula gidiyor ve cenazesi geliyor. Okul bahçesinde böyle bir ihmal olmaz. Eğer kızım okul bahçesinde hayatını kaybetmişse bunun sorumlusu servistir, servis şirketidir, şofördür, okul yönetimidir ve okul müdürüdür, bunlar suçlu. Bu mahkeme kararını şiddetle kınıyorum, ret ediyorum, itiraz ediyorum. Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum, bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Bir sene 8 ay ceza alması, zaten cezaevine girmeyecek. Servis şoförü de yaklaşık 1 sene önce 5 yıl ceza aldı ama pandemi nedeniyle cezaevine girmedi ve elini kolunu sallayarak dışarıda geziyor” dedi.

“Kararı duyunca şok oldum”

Kararı duyduklarında şok olduklarını anlatan baba Mirzaoğlu, “Bu süreçte acımız hiçbir zaman dinmedi. Verilen hiçbir karar bizi tatmin etmez normalde, kızım da geri gelmeyecek. Ama en azından kim hak ediyorsa cezasını alsın. Olayda ihmali olan, ihmali olmayan birisinden biz şikayetçi olamayız ki. İhmali olanların hepsi kameradan gözüküyor. Tüm kamera kayıtlarında var. Okul müdürünün ne kadar ihmalkar olduğu belli, onun için biz şikayetçi olduk. Adalete güveniyoruz, inşallah hak ettiği cezayı alırlar. Cezayı duyduğumda şok oldum. 1 sene 8 ay, şuanda zaten görev yapıyor. Sabıkalı bir şekilde başka bir okulda görev yapıyor. Çocukları böyle bir insana nasıl emanet ederiz. Orada da başka bir suç yapar” diye anlattı.