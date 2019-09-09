Okul servislerine Jandarma ve polisten denetim

İstanbul polisi ve jandarma ekipleri, 2019-2020 Eğitim Öğretim yılının ilk gününde İstanbul'u karadan ve havadan ablukaya alarak yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Çocukların güvenliğini sağlamak için sıkı tedbirler alan ekipler, okul servislerini durdurarak kontrolden geçirdi.

Eğitim ve öğretim yılının ilk gününde alarma geçen emniyet güçleri, özellikle çocukları okullara taşıyan servislere yönelik sıkı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmaları İstanbul Jandarma Trafik ekipleri ile birlikte gerçekleştiren İstanbul polisi, servisleri durdurarak tek tek kontrol etti. Sürücülerin evraklarını ve araç donanımlarını kontrol eden ekipler, aynı zamanda çocukların emniyet kemeri kullanıp kullanmadığını da inceleyerek, eksikleri olan araçlara işlem yaptı. Ataşehir'de uygulama yapan ekiplerin bu uygulamasına havadan helikopter de destek verdi. Uygulamalar sırasında sigortası olmayan bir sürücü ise bekletilerek yeni bir servis aracı istendi. Servis aracının gelmesi ile birlikte, araçta bulunan çocuklar diğer araca aktarılarak okula gönderildi.

Araç sürücüleri, “Ama çok severek yapıyorum. Dün gece hiç uyumadım. Tedbirleri çok güzel buluyorum. Geçen sene de böyleydi. Çocuklarımıza da bize de güzel bir yıl diliyorum” dedi.

Uygulamaların önümüzdeki günlerde artırılarak süreceği öğrenildi.