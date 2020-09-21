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Okul zilini çalan Vali Yerlikaya'dan, öğrencilere maske ve mesafe uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yüz yüze eğitimin ilk gününde okul zilini çaldı.

Öğrencilere maske ve mesafe uyarısı yapan Vali Yerlikaya, çocuklarla balon uçurdu.


Yüz yüze eğitim ve öğretimin ilk gününde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, okul zilini çaldı. Halil Fırat Kıratlı İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Yerlikaya, çocuklara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Bir sınıfta çocuklarla bir araya gelen Vali Yerlikaya, daha sonra EBA üzerinden gerçekleşen bir derse de katıldı.


Çocuklarla ilgilenen Vali Yerlikaya daha sonra, öğrencilerle birlikte balon uçurdu.

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