Okulda deney sırasında korkutan patlama

Patlamada bir öğretmen elinden yaralandı. Patlama sırasında bazı öğrencilerin cildinde yanma olurken, bazı öğrenciler de oluşan duyma kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde Güngören'de bulunan Tozkoparan İmam Hatip Ortaokulunun laboratuvarında yaşandı. Laboratuvarda yapılan deney sırasında ufak çapta bir patlama oldu. Patlamada fen bilgisi öğretmeni elinden yaralandı. Oluşan ses nedeniyle bazı öğrenciler duyma kaybı yaşarken, bazı öğrencilerin cildinde de yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri panik yaşayan çok sayıda öğrenciye ve elinden yaralanan öğretmene ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından öğretmen ve bazı öğrenciler ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yeri çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayı duyan öğrenci velileri de okula akın etti. Okula girmek isteyen veliler, çocuklarının durumu hakkında bilgi istedi.

Bu sırada sağlık ekipleri de megafon yardımıyla panik halindeki velilere ve öğretmenlere seslenerek, "Korkulacak hiçbir şey yok. Bildiğimiz deterjandan hiçbir farkı olmayan bir sıvı. Sadece 10 dakika boyunca yıkanması tavsiye ediliyor. Kulağından sıkıntı olanların hastaneye sevkini gerçekleştiriyoruz. Sadece cilt dokusunda yanma olanlar bol suyla yıkasınlar" anonsu yaptı.