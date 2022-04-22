Okuldan saz çalan hırsız kamerada

Kadıköy'de bir ortaokula akşam saatlerinde giren ve dizüstü bilgisayar ile müzik sınıfındaki sazı çalan hırsız yakalandı. 15 suç kaydı olan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadıköy Bostancı'da bir ortaokulda müdür yardımcılığı yapan Z.K. sabah okula gittiğinde okulun bazı eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Kameraları inceleyen Z.K. 5 Nisan tarihinde akşam saatlerinde bir hırsızın okula girdiğini ve dizüstü bilgisayar ile birlikte okulun müzik odasından saz çalındığını görünce durumu polise bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda kamera görüntülerinden şüpheli şahsın kimliği tespit edildi. Kısa süre sonra şüpheli Eyyüp S.E. gözaltına alındı. Emniyette 15 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızın okulun içince maskeli bir şekilde gezindiği ve sırtına taktığı saz ile duvardan atladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde maskeli hırsız önce çaldığı bilgisayarı duvardan atıyor, ardından sırtında sazla kendisi duvarı aşıyor.