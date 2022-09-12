Okullar açıldı, trafik başladı

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu başladı. E-5 Karayolu'nda okula gidiş saatlerinde trafik durma noktasına gelirken, bazı öğrenciler yoğunluk nedeniyle okula gitmekte zorluk yaşadı.

2022 - 2023 eğitim öğretim yılında ilk okul zili bugün çaldı. Sabah saatlerinde evden çıkarak toplu taşıma ile okullarına gitmek isteyen öğrenciler trafik yoğunluğu oluşturdu. Avcılar dahil olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında trafik durma noktasına gelirken bazı öğrenciler de bu nedenle ilk okul gününe geç kaldı.

İlk dersine yetişmeye çalışan öğrencilerden Talha Ilıcalı, “ Bugün okulun ilk günü ve heyecanla evden çıktım. Trafik yüzünden biraz geç kaldım çünkü yoğunluk var. Okula da geç kaldım” dedi.

Okulun açıldığı ilk günü heyecanla bekleyen Öykü Taçkın, “Heyecanlıyız ve tekrardan bir okul yılına başlayacağız. Biraz trafik var o yüzden stresliyiz. Her sene olduğu gibi derslerimize geç kalmak istemiyoruz. İnşallah güzel bir eğitim öğretim yılı geçer. Arkadaşlarımızı, derslerimizi, öğretmenlerimizi özledik” diye konuştu.