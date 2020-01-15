Okullarda ‘ilk yardım' protokolü

Protokol ile okullarda ilk yardım eksikliğine bağlı olumsuzlukların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Geçtiğimiz aralık ayında ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın (7) boğazına sıvı çikolata kapağının kaçması sonucu yaşamını yitirmesi bir kez daha okullardaki ilk yardım bilgisini gündeme getirdi. Bayrampaşa Belediyesi ilçedeki okullarda buna benzer üzücü olayların yaşanmaması için kolları sıvadı. Bayrampaşa Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile “İlk Yardım Eğitimi İşbirliği Protokolü” imzalayan belediye, ilk yardım eksikliğine bağlı olumsuzlukların önüne geçmeyi planlıyor. Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol kaymakamlık binasında bir araya gelerek “İlk Yardım Eğitimi İşbirliği Protokolü”ne imza attılar.

Eğitimleri ilk yardım eğitim merkezi verecek

Bugüne kadar binlerce kişiye ilk yardım eğitimi veren Bayrampaşa Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi ekibi, protokol çerçevesinde okullarda da aktif görev alarak eğitimcilere ve öğrencilere uygulamalı ilk yardım eğitimi verecek. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Atila Aydıner, “İlk yardım oldukça önemli bir konu. O nedenle bu konu hakkında hepimizin teorik ve pratik bilgisi olması gerekiyor. Özellikle okullarımızda bu konunun bilinip bilinmediği büyük önem arz ediyor. İlk yardım eksikliğine bağlı maalesef üzücü olaylar yaşanıyor. Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte imzaladığımız protokolle ilçemizdeki okullarda herkesin ilk yardım bilgisine sahip olmasını hedefliyoruz. Bizim İlk Yardım Eğitim Merkezimiz var. Okullardaki uygulamalı ilk yardım eğitimlerini de bu merkezimiz verecek. Unutmayalım, doğru bilinen ve doğru yapılan ilk yardım hayat kurtarır” şeklinde konuştu.