Okulların açılıyor, seyahat sektöründe yoğunluk başlıyor

obilet.com'un CEO'su Yiğit Gürocak, bu yıl ilk defa üniversiteye başlayacak 750 binden fazla öğrenciyle birlikte ulaşım sektöründe hareketliliğin yaşanacağını belirterek, sitelerindeki bilet satışlarının geçtiğimiz seneye oranla yüzde 100 artmasını beklediklerini dile getirdi.

Bayram tatillerinin de etkisiyle yaz aylarında zirve yapan otobüs ve uçak bileti satışlarında, farklı şehirlerde okuyan üniversite öğrencilerinin talebiyle birlikte Eylül ayında da yoğunluk devam ediyor. Ulaşım sektöründe yaşanan hareketlilik üzerinde hem bu yıl üniversiteyi kazanarak şehir değiştirecek gençlerin hem de onları üniversitelerine yerleştirmeye gidecek ailelerin büyük etkisi bulunuyor.

Bilet satışlarında öğrenci etkisi

Online bilet satışı yapan obilet.com'un CEO'su Yiğit Gürocak; “Başka şehirlerde okuyan üniversite öğrencilerinin seyahat etmesinin yanı sıra okula yeni başlayacakların da oranını dikkate aldığımızda eylül ayında seyahat sektöründe canlanma bekliyoruz. Özellikle İstanbul, Ankara, Eskişehir, İzmir, Trabzon, Adana, Antalya gibi çok sayıda öğrenci kabul eden büyük üniversitelerin olduğu şehirler en çok otobüs ve uçak bilet satışı gerçekleştirdiğimiz yerler arasında yer alıyor. Üniversiteye bu yıl ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerin de eklenmesiyle bilet satışlarının da geçen seneye oranla iki katına çıkmasını bekliyoruz” dedi. Gürocak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Otobüs bileti alan öğrenciler bu yıl bilet başına ortalama 85 TL harcarken, uçakla seyahat edenler 200-250 TL arasında fiyatlarla biletlerini aldı. Bilet alımı konusunda erken davranmak öğrencilerin daha uygun fiyatlarla veya öncelikli olarak tercih ettikleri firmalar ile seyahat etmesi için önemli.”

Öğrenciler için fiyat kıyaslamak artık çok kolay

Kendi öğrencilik zamanında uygun bilet bulmanın daha zor olduğundan bahseden Gürocak, “Bugün her konuda internete başvuran öğrenciler artık avantajlı bilet seçeneklerine ulaşma konusunda daha şanslılar. Farklı firmaların yazıhanelerini gezmeden bütçelerine uygun bileti kolaylıkla buluyor ve son dakika mağduriyeti yaşamıyorlar” dedi.