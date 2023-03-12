İhlas Haber Ajansı

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Okulun mutfağından 15 bin lira değerinde et çalan zanlı kameraya yansıdı

Arnavutköy’de eski çalıştığı okulun mutfağından 15 bin lira değerinde kilolarca et çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Arnavutköy'de eski çalıştığı okulun mutfağından 15 bin lira değerinde kilolarca et çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının hırsızlık anları güvenlik kameralarında yansıdı.


Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart günü lisenin yemek yapılan mutfağından yaklaşık 15 bin lira değerinde et çalınması ile ilgili inceleme başlattı. Okul ve çevresinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının kimliğini belirledi. Okulun eski çalışanı olduğu öğrenilen U.K. isimli şüpheli, 7 Mart günü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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