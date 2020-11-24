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Okuma Tiyatrosu, W. Shakespeare'in ‘12. Gece'si ile devam ediyor

İş Sanat Okuma Tiyatrosu, bu hafta William Shakespeare’in ‘12.

İş Sanat Okuma Tiyatrosu, bu hafta William Shakespeare'in ‘12. Gece' eserinden bir bölümle edebiyatseverlerle buluşacak.



İş Sanat Okuma Tiyatrosu, W. Shakespeare'in ‘12. Gece'si ile devam ediyor. Ünlü oyuncular Neslihan Yeldan, İpek Türktan Kaynak ve Gökçen Gökçebağ, W. Shakespeare'in en sevilen komedilerinden biri olan 12. Gece'den bir bölümü seslendirecek. Bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşen ikiz kardeşler Viola ve Sebastian'ın hikayesini konu alan eser, 25 Kasım tarihinde 20.30'dan itibaren İş Sanat'ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayınlanacak.



İş Sanat'ın kasım ayındaki son etkinliği İş Sanat Masal Tiyatrosu'nun çocuklar için sahneleyeceği ‘Alaaddin' olacak. Etkinlik, 29 Kasım'da saat 15.00'te yayında olacak.



İş Sanat'ta kasım ayı programı şöyle:


25 Kasım 2020 saat:20.30


Okuma Tiyatrosu “12. Gece”


Neslihan Yeldan, İpek Türktan Kaynak, Gökçen Gökçebağ- seslendirenler



29 Kasım 2020 saat:15.00


İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”


Lerzan Pamir - yönetmen


Aslı Tandoğan - oyuncu


Anıl Altınöz - oyuncu


Mert Aydın - oyuncu

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