Okuma yazma öğrenen Başakşehirli kadınlar sertifikalarını aldı

İlçe genelindeki sekiz kültür yaşam parkında gerçekleştirilen okuma yazma kursuna katılan 250 kadın, sertifikalarını törenle aldı.

Başakşehir Kadın Aktivite Merkezi (BAKMER)'in ilçe genelinde okuryazarlık oranının artması için gerçekleştirdiği okuma yazma kurslarında mezuniyet heyecanı yaşandı. 2022-2023 döneminde eğitim alan 250 kadın kursiyer, Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sertifikalarına kavuştu. Törene Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan ve eşi Nihal Turan da katıldı.

Kursiyerler hünerlerini sergiledi

Sertifika töreninde kursiyerler sahne performanslarıyla göz doldurdu. Bazıları sahnede edindikleri tecrübeleri aktardı, bazıları şiir okudu, bazıları tahtada yazı yazdı. Törende türkü söyleyen kursiyer, konuklara keyifli anlar yaşattı.

Sertifikalarını Başkan Kartoğlu'nun elinden aldılar

Okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan Başakşehirli kadınlara sertifikalarını Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu takdim etti. Başkan Kartoğlu, yaşları 21 ila 76 arasında değişen kursiyerleri tebrik etti. Başakşehir'de okuryazarlık oranını en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.