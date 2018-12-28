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Okur-yazarlık belgesi alanlar Müge Anlı stüdyosuna koştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında Müge Anlı’nın programına bağlanarak başlattığı okur-yazarlık seferberliğinde yüz güldüren gelişmeler yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayında Müge Anlı'nın programına bağlanarak başlattığı okur-yazarlık seferberliğinde yüz güldüren gelişmeler yaşanıyor. Kurslara katılarak okur-yazarlık belgesini alanlar kutlama amacıyla Müge Anlı stüdyosunda buluştu.



Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı, yaptığı başarılı programının yanı sıra imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle adından söz ettirmeye başladı. Anlı, Türkiye'nin en anlamlı sosyal sorumluluk projelerinden biri olan okuma-yazma seferberliğine öncülük ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Müge Anlı'nın canlı yayınında; “Milletimiz öyle bir şey ister de biz yapmaz mıyız?” dedi ve okuma yazma seferberliğini başlattı. Emine Erdoğan ise her fırsatta seferberliğe destek verdi.



Okuma-yazma bilmeyenler kurslara akın etti


Seferberliğin başlamasının ardından yurdun dört bir yanından okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımız kurslara koştu.



Sertifikayı alanlar stüdyoya koştu


Müge Anlı, kurslara katılıp okuma-yazma öğrenenlerin sayısını açıkladı. 754 bin 479 vatandaşımız artık okur-yazar. Okur-yazarlık belgesini alanlar ise kutlama için Müge Anlı stüdyosuna koştu.

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