"Okuyan, bilgiyle değer üreten nesiller için çalışıyoruz"

Yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, fuar ile binlerce kitabı ve çok sayıda yazarı okuyucuyla buluşturduklarını vurguladı.

Birbirinden değerli yazarların söyleşi ve imza etkinliklerine ev sahipliği yapan 5'inci Sultanbeyli Kitap Fuarı ilk 4 günde 29 bin 800 kişiyi ağırladı. 28 Eylül'de kapılarını açan ve ünlü yazarların, kitapseverlerle buluştuğu fuara akın eden Sultanbeylililer yazarlarla imza günü ve söyleşilerde buluştu.

"Kitapların başımızın üstünde yeri var" sloganıyla düzenlenen ve Türkiye'nin önde gelen yayınevlerini ve yazarlarını ağırlayan fuara yoğun ilgili gösterilmesi ile ilgili konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Bu ilgi bizleri çok memnun ediyor. Her yaştan hemşehrimizi burada görmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Keskin, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "5'inci Sultanbeyli Kitap Fuarımız Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açtı. 85 yayınevi stant kurdu. 6 Ekim'e kadar çok sayıda yazarımız imza günü ve söyleşi gerçekleştirecek. Okumaya, eğitime ve özellikle gençlerimize çok büyük önem veriyoruz. Okuyarak birçok sorunun üstesinden gelebileceğimize inanıyoruz. Bu anlayışla ilçemize hizmet ediyoruz. Geleceğimizi daha sağlam temeller üstüne oturmalıyız. Bunun da yolu gençlerimize ulaşmaktan, gençlerimize hizmet etmekten, insanlarımızı okumaya sevk etmekten geçiyor. Kitap fuarımızı bu anlamda önemli buluyoruz. Her yaştan hemşehrimizi burada görmek bizi mutlu ediyor. Özellikle gençlerimizin ilgisinin yoğun olduğunu gözlemliyoruz".

Kitap meraklıları 6 Ekim'e kadar açık kalacak olan fuarı 10.00 ila 20.00 saatleri arasında ziyaret edebiliyor.