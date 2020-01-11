Olası faciayı apartman görevlisi engelledi

Kadıköy'de 7 katlı bir apartmanın elektrik panosunda çıkan yangının büyümesini apartman görevlisinin dikkati önledi. Tüm apartmanı saran dumandan etkilenen 11 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.30 sıralarında Zühtüpaşa Sokak'ta bulunan 7 katlı bir apartmanda elektrik panosundan kaynaklanan yangın çıktı. Elektrik panosundaki yangının daha fazla büyümesine apartman görevlisi Eyüp Kaymak engel oldu. Çıkan yangından yükselen dumanların sardığı yirmi daireli apartmanda yaşayan vatandaşlar üst katlara sığındı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi bir yandan yangına müdahale ederken diğer taraftan merdiven araçlarıyla mahsur kalan 11 vatandaşı kurtardı. Yoğun dumandan etkilendiği tespit edilen ikisi çocuk 4 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen diğer vatandaşlara olay yerindeki ambulanslarda müdahale yapıldı. İtfaiye ekipleri bir süre duman tahliyesi yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

"Bu bina yanmadıysa görevli Eyüp'ün sayesinde"

Yangının çıktığı apartmanın yanında bulunan apartmanda görevli olan İrfan Demir, "Aşağıda panolar eskiymiş, panolar yanmaya başlıyor. Görevli panoları söndürmeye çalışıyor yangın tüpüyle söndüremeyince tabi alevleniyor. Bana geldi koşarak pense istedi, penseyi verdim ben de koştum. İçeri daldı ben de arkasından girdim ama dumandan ilerleyemedim yerlere yattım geri çıktım. O penseyle ana kofrayı söktü ve binanın komple yanmasını engelledi. Yani bu bina yanmıyor ve insanlar kurtulduysa görevli Eyüp'ün sayesinde; Eyüp, sekiz buçuk yıldır çalışıyor. Kışın ortasında sigortasını kestiler atıyorlardı yani şu an sigortasız çalışıyor, arkadaşı işinden ettiler bu adam şu an yirmi katlı binayı kurtardı" ifadelerini kullandı.