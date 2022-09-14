Olaylı gelin Ece Güney yine mahalleyi karıştırdı

Esenyurt'ta sanatçı Gökhan Güney'in gelini Ece Güney, geçtiğimiz günlerde oturduğu binayı yakmakla suçlanıp mahalleli tarafından linç edilmek istenmişti. Dün gece tekrar evine gelen kadın, mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. “Seni bu mahallede istemiyoruz” diyen vatandaşlar Güney'e tekrar saldırdı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Esenyurt Süleymaniye mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Pazartesi gecesi Ece Güney'in oturduğu binada yangın çıkması üzerine komşuları Güney'i suçlayarak binayı yakmakla suçlamıştı. Yaşanan tartışma sonrası bina sakinleri, kadına saldırıp linç etmek istemişti. Tüm olaylar sonrası evinden uzaklaşan Güney, dün gece yarısı tekrar mahalleye gelip evine girmek istedi. Mahallede nöbet tutan komşuları karşılarında Ece Güney'i görünce deliye döndüler. “Seni bu mahallede istemiyoruz” , “Git buradan” diye laf atan mahalleli ile Güney arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra Güney'in üstüne yürüyen mahalleli ile arasında yine kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını uzaklaştırdı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.