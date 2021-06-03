Olcay İncirci, “Yana Yana” şarkısıyla yaza merhaba dedi

Olcay İncirci, söz, müzik ve düzenlemesi Alpay Ünyaylar'a ait şarkısı “Yana Yana” ile müzik piyasasına giriş yaptı.

Uzun yıllardır sahnelerde yer alan Olcay İncirci, söz, müzik ve düzenlemesi Alpay Ünyaylar'a ait şarkısı “Yana Yana” ile stüdyoya girdi. Profesyonel bir prodüksiyonla çekilen klibiyle albüm yaza merhaba dedi. Klavye ile başladığı müzik yolculuğuna gitarla devam eden, müzikal ve film müzikleri ile adından söz ettiren Olcay İncirci, Yana Yana albümüyle müzik piyasasına giriş yaptı.

Albümün çıkış sürecini hakkında bilgi veren Olcay İncirci, “Günü geldiğinde, inandığım şarkılarla bir albüm yapmayı hep istiyordum. Kıymetli Alpay Ünyaylar, Yana Yana'yı çalıştığında zamanı geldiğini anladım ve stüdyoya girdim. Ardından klip geldi. Şimdi daha geniş kitlelerle buluşmaya hazır, sözleri ve müziği ile dillere düşeceğine inandığım şarkımla, müzik dünyasına kalıcı bir merhaba demek istiyorum” dedi.

Yapımcılığını Alpay Ünyaylar'ın üstlendiği albümün klibinin ise filmleri aratmayan bir senaryoyla çekildiği belirtildi. Pro Ünyaylar ve İstanbul Music Pictures ortaklığı ile müzik piyasasına giren albüme, dijital müzik marketlerinden ve online müzik kanallarından ulaşmanın mümkün olduğu bildirildi.